Sepultamento em C. Mota nesta quarta-feira

Há um sepultamento em Cândido Mota nesta quarta-feira, dia 24 de novembro. Em Assis, não há sepultamento programado.

No Cemitério Municipal de Cândido Mota, no início da manhã, será sepultado o senhor Antônio Benedito Marzola, de 69 anos, que morreu no Hospital Regional de Assis, onde estava internado.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!