Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 13 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada Emília da Rocha Camargo, que morreu no litoral paulista, em Praia Grande. Não há informações ainda sobre o local do velório.

REGIÃO – Em Platina haverá o sepultamento do senhor Hélio de Oliveira, de 70 anos, que está sendo velado em sua residência, na rua Prefeito Nestor.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!