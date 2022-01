Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 10 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Iva Siqueira da Motta, de 86 anos, que morava na rua Romério de Abreu Pinto, no Jardim Europa, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional. O horário do sepultamento ainda não foi definido.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!