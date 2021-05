Sepultamento em Assis nesta quinta-feira

Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 13 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor João Jaime Ribeiro Palma, de 82 anos, que morava na avenida Rui Barbosa, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis. Até o início da manhã não havia sido definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mota, ocorrerá o sepultamento de Constante Uraci Splícido, de 80 anos. O velório acontece em Assis, na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Também em Cândido Mota, será sepultada Cristina Aparecida Laiola Mossolino, de 65 anos, que morava na rua Otávio Fadel.

Na cidade de Maracaí, haverá o sepultamento do senhor João Batista Sobrinho, de 74 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Também em Maracaí será sepultado Luciano Domingues Galvão, de 43 anos de idade.

Fabiano de Oliveira, de 39 anos, será sepultado em horário a ser definido pela família no Cemitério Municipal de Maracaí. O corpo está sendo velado no Velório Municipal daquela cidade

