Sepultamento em Assis nesta quinta-feira

Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 4 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Benedita Pereira da Cruz, de 78 anos, que está sendo velada no Velório Municipal do Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 15h30.

O corpo de Douglas Augusto Narciso, de 48 anos, que foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira, em sua residência em Assis, foi transladado para a cidade de Florínea, onde acontecerá o sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!