Sepultamento em Assis nesta quarta-feira

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 14 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado Marcus Vinícius de Andrade, de 51 anos, que morava na rua Youssef Salim, no Inocoop. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

O corpo da senhora Suria Alabi Garcia, de 91 anos, será transladado para Londrina, onde acontecerá o sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!