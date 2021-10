Sem torcida, VOCEM recebe o Rio Branco no estádio Tonicão nesta quarta-feira

Acontece na tarde desta quarta-feira, dia 6 de outubro, a primeira rodada válida pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista da Série B.

No estádio Tonicão, em Assis, o VOCEM receberá o Rio Branco de Americana.

O tão aguardado reencontro do torcedor de Assis com o VOCEM no estádio Antônio Vianna Silva Silva ainda não será desta vez, apesar de o Governo de São Paulo ter liberado a presença de público nos estádios.

“Diante do prazo exíguo para os jogos desta fase, não haverá público nas oito partidas disputadas. Ficou decidido também que, a partir das semifinais, haverá o retorno do público, com a comercialização de ingressos para torcedores”, decidiu a Federação Paulista, para tristeza do torcedor assisense.

As datas, locais e horários dos jogos foram definidos.

As partidas de ida dos confrontos acontecem já nesta quarta-feira e a volta está marcada para o final de semana.

Todos os confrontos terão transmissão do Paulistão Play e da Eleven Sports.

Assim como nas oitavas de final, os times que jogam a segunda partida em casa têm a vantagem do empate no placar agregado.

Confira a tabela da terceira fase da competição:

Jogos de ida

Quarta-feira, 6 de outubro – 15 horas

Estádio Municipal Paulo Constantino – Presidente Prudente

Grêmio Prudente x Flamengo

Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira – São Carlos

São-Carlense x Matonense

Estádio Municipal Antônio Viana da Silva – Assis

VOCEM x Rio Branco

19 horas

Estádio Municipal Comendador Agostinho Prada – Limeira

Independente x União Suzano

Jogos da volta

Sábado, 9 de outubro – 15 horas

Estádio Municipal Francisco Marques Figueira – Suzano

União Suzano x Independente

Domingo, 10 de outubro – 10 horas

Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira – Matão

Matonense x São-Carlense

15 horas

Estádio Décio Vitta – Americana

Rio Branco x VOCEM

Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira – Guarulhos

Flamengo x Grêmio Prudente

