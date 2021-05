Sem torcida nos estádios, Segundona começa dia 22 de agosto

O Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2021, onde estão inscritos VOCEM de Assis e Clube Atlético Assisense, terá sua primeira rodada no dia 22 agosto.

No entanto, a Federação Paulista já antecipou que não será permitida a entrada do torcedor nos estádios. Em contra-partida, todos os jogos terão transmissão, ao vivo, com vídeo e áudio numa plataforma digital.

As primeiras informações da disputa foram anunciadas na tarde desta quinta-feira, dia 27 de maio, quando ocorreu, de maneira virtual, o Pré-Conselho Técnico da Segundona.

Na reunião, os dirigentes conheceram um esboço do calendário, que precisa ser aprovado no conselho técnico.

Pelo calendário proposto, a primeira fase começa em 22 de agosto e termina em 26 de setembro, com rodadas somente aos finais de semana.

Assim como foi em 2020, a partir da segunda fase, a competição será no formato mata-mata, com dois jogos por semana.

As oitavas-de-final devem ser nos dias 29 de setembro (quarta-feira) e 3 de outubro (domingo).

As quartas-de-final ocorrerão em 6 de outubro (quarta) e 10 de outubro (domingo).

As semifinais acontecerão em 17 e 24 de outubro (domingos), quando serão definidos os clubes com acesso á Série A-3 em 2022.

As finais foram programadas para os dias 27 de outubro (quarta) e 31 de outubro (domingo).

Segundo a Federação Paulista de Futebol, as cotas para os clubes serão dadas apenas aos que avançarem para o mata-mata da competição. Ou seja, no início do campeonato não terá cota.

Todas essas propostas precisam ser aprovadas no Conselho Técnico da competição, marcado para às 15 horas do dia 17 de junho.

Neste dia devem ser conhecidos os clubes participantes e a formação dos grupos da primeira fase.

O Pré-Conselho Técnico informou que as partidas da Segunda Divisão Paulista de 2021 não terão a presença de público nos estádios, independente do avanço da vacinação contra a Covid-19.

Porém, todas as partidas terão transmissão do Paulistão Play.

Lauro Valim, presidente do VOCEM, participou da reunião