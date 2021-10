Sem torcida e desfalcado, sub-20 do VOCEM recebe Palmeiras nesta sexta-feira

Tem futebol de alto nível no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, na tarde desta sexta-feira, dia 15 de outubro.

A partir das 15 horas, a bola rola para o confronto entre as equipes do VOCEM de Assis e Sociedade Esportiva Palmeiras, em jogo que abre a segunda fase do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Por conta dos riscos de transmissão do novo coronavírus e determinação da Federação Paulista, não haverá público no estádio, mas o torcedor poderá assistir a partida, ao vivo, pelo portal Eleven Sports, que transmite todos os jogos da competição.

O time marianinho, segundo o técnico Júlio César, o ‘Juca’, tem vários desfalques, mas entrará em campo motivado para o confronto com o poderoso time paulista, que, na última rodada, goleou o ECUS pelo sonoro placar de 9 a 1.

“Teremos bastante desfalques. Seis jogadores foram dispensados pela diretoria (Felipe, Ítalo, Jhonatan, Cleiverson ‘Cabeleira, Dener e Willian), Raul está suspenso e Wilton ‘Wiltanque’ lesionado. Mas, nesse momento, temos que contar com a força do grupo”, conta o treinador.

Apesar dos desfalques e da dificuldade para escalar o time, não falta confiança ao comandante marianinho: “Esse grupo que passou por muitas lutas nesse ano, chegou motivado nesse momento de enfrentar um gigante do futebol. Temos que encontrar forças para lutar. Muito respeito ao Palmeiras, mas temos que ter mais vontade, mais raça e mais dedicação do que o adversário para tentar fazer uma grande partida”, receitou Juca.

Dos atletas dispensados, só o médio volante Jhonatan foi reintegrado e será improvisado na zaga. Com isso, O VOCEM de Assis está escalado no sistema 3-4-3 e entrará em campo com: João Guiotti; Willian, Jhonatan e Geromel; Pedrinho, Léo Fontana, Daniel e Thiago; Ismael, Vitinho e Pedro Fraga.

VOCEM receberá o Palmeiras no estádio Tonicão

Foto: Arquivo