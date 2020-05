Sem encontrarem corpo, Bombeiros suspendem buscas no Paranapanema; trabalho será retomado na terça-feira

Foram suspensas, no início da noite desta segunda-feira, dia 4 de maio, as buscas pelo corpo do mecânico assisense Sebastião Inácio da Silva, o ‘Tião da MultiFit”, de 54 anos de idade, que desapareceu na tarde deste domingo após a sua embarcação ter sido encontrada, à deriva, nas águas do rio Paranapanema.

No final da tarde do domingo, os bombeiros de Cândido Mota e Assis foram acionados pela família para tentarem localizar e resgatar o corpo do assisense no rio Paranapanema, próximo a vários ranchos no distrito de Porto Almeida, mas as buscas foram suspensas por volta das 18h30, por falta de luz natural.

Agora, segundo os bombeiros de Assis, que auxiliam no trabalho, as buscas serão retomadas nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 5.



Embarcação foi encontrada à deriva

Foto: Reprodução