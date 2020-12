Sem cerimônia, eleitos são diplomados

Em procedimento virtual, sem qualquer cerimônia com direito a discurso ou mesmo registro fotográfico, no final da tarde desta quinta-feira, dia 17 de dezembro, a Justiça Eleitoral da Comarca de Assis procedeu a entrega dos diplomas aos eleitos pela população no dia 15 de novembro.

“Por conta dos riscos de transmissão do novo coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu a realização de cerimônia presencial, que poderia resultar em aglomeração”, explicou o promotor José Calderoni Júnior.

Por meio eletrônico, o prefeito reeleito José Aparecido Fernandes, do PDT, o vice, Aref Sabeh, do PSDB, e os 15 vereadores eleitos de Assis receberam o arquivo com o diploma expedido pela Justiça Eleitoral para que possam imprimir e emoldurar.

Alguns vereadores, como a professora Viviane Martins (foto), do PP, já imprimiram o diploma emitido pela Justiça Eleitoral e postaram nas redes sociais.

A vereadora Viviane Martins exibe o seu diploma