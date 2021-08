Seixas derruba ‘Rei dos clássicos’ e VOCEM assume vice-liderança

Na estreia como treinador do VOCEM, Carlos Alberto Seixas derrotou o Assisense, comandado por Paulo César ‘PC’, o ‘Rei dos clássicos no Tonicão’, pelo placar de 1 a 0 e colocou o ‘Esquadrão da Fé’ na vice- liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Na manhã deste domingo, dia 29 de agosto, além de Seixas, mais uma vez quem brilhou foi o goleiro Eugênio ao defender uma penalidade máxima no final da partida, repetindo o que já havia feito contra o Osvaldo Cruz, na quarta-feira.

O único gol do clássico foi marcado por Otacildo, aos 42 minutos da primeira etapa.

Com a vitória -a primeira na temporada-, o VOCEM chegou aos 5 pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, ficando atrás apenas do XV de Jaú, que derrotou a Santacruzense, em Santa Cruz do Rio Pardo, por 1 a 0.

O JOGO – Sem poder contar com o lateral Nathan, lesionado, Seixas improvisou o meio campista Gustavo Queiroz no setor. O novo treinador também colocou o ‘coringa’ Klaidher na zaga central, ao lado de Diego ‘Bebê’.

Seixas escalou o meio campo com Favela, Paulinho, Welbinho e Keslley, mantendo Otacildo e João Felipe no ataque.

Já o técnico ‘PC’ decidiu trocar o goleiro João ‘Pantaneiro’ por Vinícius e o lateral Renato por Pedro Allan.

Nos últimos minutos da primeira etapa, Gustavo Queiroz arriscou um chute rasteiro de fora da área. O goleiro Vinícius não conseguiu segurar e ofereceu rebote para Otacildo que, livre de marcação e dentro da área, só empurrou pra rede.

No início da segunda etapa, Vinícius se redimiu, ao espalmar para escanteio o chute de Welbinho, que buscava seu canto esquerdo.

A melhor chance do Assisense aconteceu nos minutos finais da partida, quando o árbitro Wagner Francisco Salviano marcou uma penalidade máxima inquestionável. No entanto, o atacante João Francisco bateu no canto esquerdo de Eugênio, que espalmou.

No final da partida, o meio campista Fujita, do VOCEM, que acabara de entrar, recebeu cartão vermelho e foi expulso, mas não deu tempo do Atlético Assisense se aproveitar da vantagem numérica e a partida terminou com a vitória do VOCEM.

Com o resultado, o ‘Esquadrão da Fé’ chegou aos 5 pontos, passou o ‘Falcão do Vale’, que permanece com três pontos, e assumiu a vice-liderança do Grupo 2.

O VOCEM, do treinador Carlos Alberto Seixas, venceu o clássico com: Eugênio; Gustavo Queiroz, Klaidher, Diego ‘Bebê’ e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Keslley e Welbinho; Otacildo e João Felipe. Entraram: Roberto, ‘Wiltanque’ e Fujita.

O Atlético Assisense, do técnico ‘PC, entrou em campo com: Vinícius; Pedro Allan, Thiago Valú, Matheus e Marcelo; Viturino, Thiago Garcia, Gabriel e Luís Carlos. Toure e Lukaku. Entraram: Keizon, João Antônio, Lucas, Thiago ‘Imperador’ e Thiago Filipe.

RESULTADOS

Assisense 0 x 1 VOCEM

Santacruzense 0 x 1 XV de Jaú

Osvaldo Cruz 2 x 0 Grêmio Prudente

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 9 pontos

VOCEM – 5 pontos

Osvaldo Cruz – 4 pontos

Atlético Assisense – 3 pontos

Grêmio Prudente – 2 pontos

Santacruzense – 1 ponto

PRÓXIMA RODADA

Quarta-feira – 1º de setembro

VOCEM x XV de Jaú

Osvaldo Cruz x Santacruzense

Grêmio Prudente x Assisense

Jogadores comemoram gol de Otacildo no clássico

Reprodução G1