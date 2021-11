Seis sepultamentos em Assis neste domingo

Há seis sepultamentos programados para este domingo, dia 28 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Yolanda Landi da Silva Baptista, de 85 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o recém nascido Conrado da Silva Pazinato.

Logo depois, às 11h30, haverá o sepultamento do senhor Antônio Carlos Resende, de 68 anos. O velório ocorre na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 11 horas.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Maria Cezareto Archângelo, de 79 anos, que está sendo velada no próprio cemitério.

Às 15 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Teodoro da Silva Benetati, de 95 anos. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 14h30.

Ainda no período da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Zenilda Aparecida Faria, de 59 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente.

CINZAS – Na tarde deste sábado, dia 27, houve a cerimônia de sepultamento das cinzas do senhor Paulo Manuel Mendes de Mendonça, de 71 anos, que morreu no dia 9 de novembro e foi cremado no Rio de Janeiro.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!