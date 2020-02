Seis sepultamentos em Assis neste domingo, 9 de fevereiro

Há seis sepultamentos programados para este domingo, dia 9 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado o empresário Daniel Gomes Dias, de 87 anos de idade, que estava morando na avenida Getúlio Vargas, na vila Glória. Ele era proprietário da Rádio Antena Jovem FM. O velório ocorre na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do comerciante Isaías Longo, de 70 anos, que tinha um bar na esquina da igreja da vila Adileta. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.

Logo depois, às 14 horas, será sepultado João Paulo Jardim, de 38 anos, que morava na rua José Clemente. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente.

Mais tarde, às 15h30, haverá o sepultamento de Júlio Cesar Felipe, de 45 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis.

Meia hora depois, às 16 horas, será sepultada a cozinheira Sara Correia Leite, de 48 anos, que está sendo velada na Catedral de Assis.

No mesmo horário acontecerá o sepultamento de Aparecido da Silva, de 49 anos, morador da rua Dionísio Santos. O velório acontece na sala 1 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!