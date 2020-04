Seis sepultamentos em Assis nesta quinta-feira, 9 de abril

Há seis sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 9 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Luís de Souza Cardoso, que morava numa chácara na zona rural e está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

A senhora Judith Silva, de 87 anos, moradora da rua Senhorinha de Souza, na vila Xavier, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento não foi definido pela família.

O senhor João Albino dos Santos, de 82 anos, que morava na rua Youssef Saliba, no Parque Bambu, está sendo velado na Catedral. O horário do sepultamento não foi definido pela família.

O bancário Claudinei Pereira da Silva, de 55 anos de idade, residente na rua Quintino Bocaiuva e que morreu no Hospital e Maternidade de Assis com suspeita da COVID-19, será sepultado no período da manhã. Por medida de segurança sanitária e prevenção à pandemia do coronavírus, não haverá velório.

O bancário aposentado Miguel Benedicto Marques, de 82 anos de idade, morador da rua Prudente de Moraes, na vila Santa Cecília, está sendo velado na Associação Filantrópica ‘Nosso Lar’, na rua Emílio de Menezes, ao lado da Concha Acústica, na vila Xavier. O horário do sepultamento não foi definido pela família.

A senhora Ionete Tasquin de Souza, de 65 anos, que morava na rua Tibiriçá, na vila Ribeiro, será sepultada em horário a ser definido pela família.

Para obter informações sobre os horário dos sepultamentos, basta entrar em contato com o Cemitério Municipal, pelo telefone 3324-9259

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!