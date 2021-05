Seis moradores de Assis ganham R$ 18 mil no Hiper Saúde Bauru

Mais seis moradores de Assis foram contemplados no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru, no sorteio realizado neste domingo, dia 9 de maio, comemorativo ao ‘Dia das Mães’. Cada um deles receberá a importância de R$ 3 mil.

O prêmio principal do sorteio, no valor de R$ 500 mil, foi dividido por três pessoas: Maria Luiza de Souza (Marília), Clarice Limão Ferreira (Bauru) e Thiago dos Reis (Bauru). Cada um receberá R$ 166. 666,66.

Os assisenses ganhadores do ‘Giro da Sorte’ foram:

Alexandre Melchior, que mora na rua José Gimenez Penessor, foi contemplado na terceira rodada.

Na 10ª rodada, o assisense José Elias Ramão, residente na rua Marcone, na vila Rodrigues, foi o contemplado. Ele comprou sua cartela na ‘Sandra Sorvetes’.

Na 15ª rodada, mais um prêmio para Assis. José Félix Neto, morador da rua São José, na vila Souza, que comprou sua cartela premiada no ‘Bar da Sú’.

Na 25ª rodada, Gabriel Gonçalves Corrêa, que mora na rua Joaquim José da Siqueira, na vila Palhares, foi o sorteado.

Paulo Silva Santos, morador da rua Brasil, na vila Xavier, comprou sua cartela com a ‘Família Besharah’ e foi o premiado na 39ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

O último sorteado de Assis neste domingo ‘Dia das Mães’ foi Luís Cláudio Ferreira, residente na rua das Azaléias, no Parque das Acácias, que adquiriu sua cartela no Free Shop e foi contemplado na 46ª rodada.

No total, o Hiper Saúde Bauru distribuiu R$ 18 mil em prêmios para moradores de Assis neste final de semana.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.

Vale a pena comprar, colaborar e concorrer a prêmios.

Prêmio de R$ 500 mil foi dividido para três sorteados