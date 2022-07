Seis meses após início das obras, Tonicão está parcialmente coberto

O confronto entre Atlético Assisense e São Caetano, pelo Campeonato Paulista sub-20, disputado na tarde deste sábado, dia 23 de julho, marcou a entrega da cobertura parcial das arquibancadas do estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão.

Com isso, a emenda parlamentar do ex-deputado Valmir Pracideli (PT-SP), atendendo uma solicitação dos membros do Conselho Deliberativo do VOCEM, Kita Amorim e Reinaldo Nunes, aprovada há mais de quatro anos no Orçamento da União, finalmente virou realidade.

A obra contratada pela Prefeitura de Assis teve início no dia 27 de janeiro, quando funcionários da empresa assisense Elgel Eletricidade e Engenharia Ltda, vencedora da licitação promovida pela Prefeitura de Assis, iniciaram a movimentação na arquibancada do lado oposto das cabines de transmissão.

A obra, de acordo com o contrato, teve um custo global de R$ 409.945,91, para uma cobertura metálica de 600 metros quadrados. São 30 metros na lateral das arquibancadas e 20 metros avançando em direção ao gramado e deve proteger cerca de mil torcedores das chuvas e sol.

O contrato foi cumprido no prazo estabelecido de 180 dias, embora a Secretaria Municipal de Esportes tivesse planejado entregar a benfeitoria em abril, antes do início o Campeonato Paulista da Segunda Divisão.A Secretaria de Esportes explica que a documentação para atualizar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros -AVCB- atrapalhou o planejamento inicial.

PROMESSA – “Para quem esperou 28 anos, não custa esperar mais seis meses”, disse o prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, ao prometer que a cobertura parcial das arquibancadas do estádio Tonicão estaria pronta em 2020, com chance de ser entregue no aniversário da cidade, em julho.

Na ocasião, ele assinou um contrato com uma empresa de Limeira, que não chegou a iniciar a obra por falta da liberação de recursos na Caixa Econômica Federal.

Sem a cobertura prometida e temendo receber críticas dos torcedores por conta das chuvas de verão, durante a Copa São Paulo de futebol júnior 2022, o prefeito José Fernandes desistiu de ceder o estádio para sediar a competição.

Aberto novo processo licitatório, no final de 2021, a empresa assisense Elgel Eletricidade e Engenharia Ltda, situada na rua Tiradentes, na vila Palhares, em Assis, venceu a licitação para executar a obra.

A Prefeitura ainda não informou se pretende realizar alguma solenidade oficial para entregar a cobertura do estádio Tonicão.

VISITA – Os esportistas Kita Amorim e Reinaldo Nunes, autores do pedido da emenda parlamentar que resultou na cobertura parcial das arquibancadas do estádio Tonicão, convidaram o ex-deputado Valmir Pracideli, responsável pela liberação dos recursos, para visitar a praça esportiva nos próximos dias.

Obras foram iniciadas no dia 27 de janeiro



Seis meses após, ficou pronta a cobertura parcial do Tonicão