Secretaria Estadual da Saúde confirma 10 leitos de UTI e três de enfermaria no AME Assis

Em resposta a um questionamento feito pela reportagem do JSOL -Jornal da Segunda On Line- na tarde desta terça-feira, dia 16 de março, a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Saúde confirmou a adaptação do prédio do Ambulatório Médico de Especialidades -AME-, no Jardim Paraná, em Assis, para receber 10 leitos de UTI -Unidade de Terapia Intensiva- e três leitos de enfermaria destinados aos pacientes de COVID-19 da região.

Segundo o comunicado, a oferta do serviços em Assis será possível pela otimização da estrutura do Hospital de Campanha existente no município de Ourinhos, que também terá uma ampliação de 10 novos leitos.

“A Secretaria de Estado da Saúde informa que estão em andamento as medidas para adaptação do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Assis como hospital de campanha, com perspectiva inicial de 10 leitos de UTI e três de enfermaria”, explica.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, “a definição foi feita após análise técnica que considerou oportuno otimizar a estrutura do hospital de campanha já existente no município de Ourinhos, com repasses mensais de R$ 650 mil para fortalecer a assistência nesta unidade”, explicou.

Além de responder ao questionamento, a assessoria fez um alerta à população para as medidas preventivas. “É preciso apoio de toda a população para reduzir a sobrecarga da rede de saúde e o número de mortes. Os protocolos sanitários devem ser respeitados, com uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social e as regras do o Plano São Paulo. Desde o dia 15 de março vigora a fase emergencial com o objetivo de reduzir o impacto na rede de saúde”, finaliza o comunicado da Secretaria Estadual da Saúde.