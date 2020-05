Secretaria de Meio Ambiente justifica corte de árvores no Inocoop

Atendendo solicitação feita pela equipe de reportagem do JSOL –Jornal da Segunda On Line– sobre o corte de algumas árvores da quadra de esportes do bairro Inocoop, o que acabou resultando em reclamação de alguns moradores das imediações, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente apresentou a seguinte justificativa:

“As árvores suprimidas são da espécie “ficus”, extremamente agressiva para o ambiente urbano. No município de Assis, a Lei Municipal nº 4.232/2002 estabelece a remoção dos indivíduos desta espécie, desta maneira, a SEAMA está realizando a remoção gradativa desta espécie para prevenção de danos a estruturas de abastecimento, esgotamento sanitário e dos imóveis no ambiente urbano”, informou o técnico Cledir Mendes Soares.

Árvore cortada na quadra do Inocoop