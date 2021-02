Secretaria da Educação adia retorno das aulas presenciais em Assis

As aulas presenciais na rede municipal de ensino em Assis não serão retomadas nesta segunda-feira, dia 1º de março, como havia sido anunciado.

Professores, trabalhadores das unidades escolares, conselheiros municipais da Educação e pais de alunos comemoraram a decisão anunciada pela secretária Dulce de Andrade de Araújo na tarde desta quinta-feira.

O Sindicato os Servidores Municipais também festejou a decisão de publicou uma nota de agradecimento:

O SINDSERVASSIS agradece indistintamente todo o empenho dos professores, coordenadores, vice-diretores, diretores, supervisores e servidores da área administrativa, dentre os quais a Vereadora Viviane Del Massa, em especial aos membros do CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, pela mobilização conjunta que foi capaz de sensibilizar os gestores acerca da gravidade do momento que a cidade de Assis atravessa em razão da pandemia causada pelo COVID-19, o que resultou no adiamento do retorno das aulas presenciais que estava previsto para o dia 1º/03/2021.

O resultado da enquete que foi ao ar na presente data foi capaz de mostrar a preocupação que os profissionais da educação possuem com a saúde de todos e servirá para nortear os trabalhos do SINDSERVASSIS nos próximos passos dessa questão, a fim de que as aulas somente retornem no sistema presencial de houver completa segurança de todos os profissionais e alunos.

A divulgação oficial do adiamento deve ser feita em breve pela Administração Municipal.

Atenciosamente.

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE ASSIS

PAULO CESAR TITO

Presidente