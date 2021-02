São Caetano ADPM realiza excursão em Santa Catarina

A Escolinha de futebol Academia São Caetano de Assis, que funciona na Associação Desportiva da Polícia Militar, realizou uma excursão no sul do país neste final de semana, tendo realizado três jogos amistosos, com bons resultados, em Santa Catarina.

A delegação viajou na sexta-feira, dia 19. No sábado, pela manhã, a equipe sub-15, comandada pelo técnico Fernandinho Santos, empatou com o Avaí, em Florianópolis, ao lado do famoso estádio da ‘Ressacada’, pelo placar de 1 a 1.

No mesmo dia, no período da tarde, os meninos do ‘São Caetano’ derrotaram o São José (franquia do Grêmio de Porto Alegre), na cidade de Palhoça, pelo placar de 2 a 1.

No domingo, em Joinville, a Academia São Caetano conseguiu uma grande vitória diante do tricolor catarinense, Joinville Esporte Clube, pelo placar de 1 a 0.

Na mesma excursão, o São Caetano também levou as equipes das categorias sub-11 e sub-13.

Nesse registro fotográfico (abaixo), antes do jogo contra o Joinville, aparecem: Auxiliar técnico Tucão, Murilo Peruchi, Murilo Jeferson, Gabriel, Matheus, Alan, Cristhian, Rodrigues, Vitor, Kaio Martins, Otávio, João Paulo, Kaio, Matheus Peruchi e o técnico Fernandinho Santos. Agachados: Lucas, Fabinho, Filipe, Guilherme, Narezi, Picoli, Kaique, Pavan e Arnaldo.

Time do São Caetano que derrotou o Joinville

Imagem: Divulgação