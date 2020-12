Santa Casa recebe R$ 1,4 milhão para 10 leitos para UTI de COVID-19

Está publicado no Diário Oficial do Município, edição do dia 26 de novembro, um extrato do Aditivo de um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Assis e a Santa Casa de Misericórdia de Assis.

O objeto do extrato é a transferência de recursos financeiros para custeio de dez leitos de UTI -Unidade de Terapia Intensiva- adulto, tipo II, para pacientes de COVID-19 atendidos pelo Sistema Único de Saúde.

O valor total da transferência feita à unidade hospitalar é de R$ 1.440.000,00.

O repasse tem amparo na Lei 13.979 de 2.020, portarias do Ministério da Saúde e uma Resolução do Conselho Municipal de Saúde.

TAXA – De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, a Santa Casa de Assis oferece 15 leitos para atendimento de pacientes com COVID-19, entre pacientes SUS, convênios e particulares.

Nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro, segundo ‘monitoramento’ dos leitos no interior de São Paulo, a Santa Casa de Assis tinha uma taxa de ocupação hospitalar na UTI de 40%, com seis pacientes internados e quatro leitos desocupados.

Na ala de enfermaria, das 20 vagas oferecidas, oito estavam ocupadas, o que representava uma taxa de ocupação de 40%.

Santa Casa tem leitos de UTI para o SUS de COVID