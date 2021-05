Santa Casa de Assis inicia uso de capacetes que salvam vidas

Por: Assessoria de imprensa

Na manhã desta quarta-feira, dia 5 de maio, a Santa Casa de Assis utilizou o primeiro capacete ‘Elmo’ em um paciente internado por Covid-19.

O equipamento foi utilizado após a avaliação das suas condições clínicas.

A colocação do capacete foi realizada pelas enfermeiras Flávia Malar, Tatiane Cristina de Souza e pelo fisioterapeuta Guilherme Moreira da Silva e acompanhada pelo coordenador assistencial Edmar Luis de Oliveira e pelo Dr Wagner Arigoni.

A Santa Casa de Assis recebeu 16 capacetes por meio de uma Campanha de inciativa da Associação Comercial e Industrial de Assis – ACIA e seus Conselhos.

A instituição credenciada para aplicar o treinamento, Escola de Saúde Pública do Ceará, capacitou os profissionais das instituições de Assis e região contempladas com os equipamentos no dia 30 de abril.

Outros dois treinamentos foram realizados na Santa Casa de Assis nos dias 4 e 5 de maio estendendo o conhecimento para outros membros da assistência.

Por se tratar de um equipamento novo e considerando a responsabilidade e segurança dos pacientes tratados na Instituição, tão logo a equipe foi capacitada tecnicamente o capacete passou a ser utilizado na Santa Casa de Assis.

Agora a Diretoria e toda a equipe médica e assistencial acompanharão a evolução do quadro do paciente, que segue em tratamento, mediante o uso do equipamento.

A instituição tem se esforçado no enfrentamento da pandemia, fazendo o seu melhor para salvar vidas.

Mais uma vez a Instituição agradece a ACIA e todos os doadores que possibilitaram a compra dos equipamentos.

Texto e imagem: Santa Casa de Assis