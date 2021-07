Santa Casa de Assis convoca Assembleia Geral

Assis, 08 de julho de 2021 – Publicado às 18h57

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO REUNIÃO ASSEMBLEIA GERAL DA IRMANDADE DA OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS

Data: 19 de julho de 2021

Horário: 19h30min

Local: Capela da Santa Casa de Assis – Centro – Assis/SP

O Presidente do Conselho de Administração da Santa Casa de Misericórdia de Assis, nos Termos dos artigos 17 e 20 do Estatuto Social, convoca os irmãos da Entidade para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 19 de julho de 2021, na Capela da Santa Casa, situada à Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, 166, centro, na cidade de Assis, estado de São Paulo, com início às 19h30, com qualquer número de Irmãos presentes, para deliberar a seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Apresentação e Votação dos Membros do Conselho de Administração Representantes da Irmandade (Artigo 22º. Inciso III do Estatuto) para mandato de 01/09/2021 a 31/08/2025;

2 – Apresentação, Votação dos nomes indicados pela Comunidade para composição do Conselho de Administração (Artigo 22º, Inciso III do Estatuto) para mandato de 01/09/2021 a 31/08/2025;

3 – Substituição e posse por vacância (Art. 25º Parágrafo 2º do Estatuto) de cargo como membro da Comunidade;

4 – Apresentação e Votação dos Membros do Conselho Fiscal Artigos 28º Parágrafo 3º e 52º do Estatuto) para mandato de 01/09/2021 a 31/08/2025.

Notas: Os interessados em concorrer a cargos eletivo mencionados no item 1 e 4 da ORDEM DO DIA, deverão registrar sua inscrição individual no período de 14/07/2021 até às 17 horas do dia 16 de julho de 2021, junto à Secretária da Diretoria Executiva.

Assis, 08 de julho de 2021

Paulo José Del Chiaro

Presidente do Conselho de Administração