Santa Casa agradece doação de arroz

A Santa Casa de Misericórdia de Assis recebeu, em dezembro de 2019, uma nova doação de arroz d a Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Agrícolas e Pecuários da Média Sorocabana – Credicana.

Anualmente, a cooperativa realiza a campanha de arrecadação de grãos e, pelo quarto ano consecutivo, beneficiou a Santa Casa de Assis, que recebeu 1.650 kg de arroz e 50 kg de feijão preto.

“Visando a melhoria da qualidade dos serviços e a humanização do atendimento hospitalar, a Diretoria Executiva da Santa Casa, ao assumir em 2017, retomou o fornecimento de alimentação aos acompanhantes de pacientes do Hospital”, explica a diretoria da unidade hospitalar Telma Carneiro.Atualmente, a Santa Casa de Misericórdia de Assis serve uma média mensal de 5.500 refeições, que representa um consumo de 340 quilos de arroz por mês.

Por meio da doação recebida da Credicana, a direção da Santa Casa calcula ser possível manter o estoque de arroz por um período de três meses e de feijão por mês.”Com esse gesto de generosidade, a Santa Casa poderá direcionar os recursos que seriam utilizados para aquisição desses alimentos em outras benfeitorias e melhorias no atendimento hospitalar”, finalizou Telma.

A entrega da doação ocorreu no dia 17 de dezembro, na sede da Cooperativa e participaram da entrega: o presidente do Conselho de Administração da Santa Casa de Assis, Aref Sabeh, a provedora Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade, o secretário da Diretoria Executiva, José Augusto Pires, a coordenadora do Grupo de Voluntariado, Dulce Stoppa Thomé, e alguns membros do Voluntariado.

“A Santa Casa de Assis agradece imensamente a solidariedade da Credicana, que contemplou outras instituições filantrópicas da região de Assis e parabeniza o Grupo de Voluntariado por intermediar esta parceria de sucesso que faz a diferença no atendimento hospitalar da Santa Casa de Assis”, agradeceu Aref Sabeh.

Entrega da doação ocorreu em dezembro

Foto e informações: Assessoria Santa Casa