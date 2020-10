Rotary Club faz doação de ultrassom à Santa Casa

Nesta sexta-feira, dia 25 de setembro, a Santa Casa de Misericórdia de Assis recebeu um equipamento de ultrassom doado pelo Rotary Club de Assis-Norte. A entrega foi feita pelo presidente do clube de serviço, Ricardo Bispo Razaboni, e contou com a presença de Lia Razaboni, Armênio Carpentieri Júnior e Mário Maeda.

Segundo a direção da Santa Casa, a doação “é de grande importância e atenderá o Hospital e a Maternidade, incrementando os serviços de exame de imagens e agilizando o atendimento de pacientes”, explica.

Além do aparelho de Ultrassom Hitachi EUB 405, semi-portátil, foram doados outros itens de apoio: um transformador estabilizador, um conversor de imagem pixelwiew, um carrinho para US e uma mesa ginecológica com banqueta.

“A Santa Casa de Assis agradece, imensamente, ao Rotary Club de Assis – Norte e, em nome do presidente Ricardo Bispo Razaboni, cumprimenta todos os membros do clube pelo trabalho solidário promovido em favor do próximo”, destacou a representante da Santa Casa.

Mais de 60% dos atendimentos oferecidos pela Santa Casa de Assis são feitos a pacientes do Sistema Único de Saúde.

Recentemente, a Santa Casa concluiu a reforma de toda a ‘Ala SUS’ da Maternidade, transformando as acomodações coletivas -com cinco e seis leitos-, em apartamentos, com acomodações para dois leitos e um banheiro adaptado cada.

SUS – A direção da Santa Casa de Misericórdia de Assis informa que, em 2019 foram realizados 3.458 exames de imagem (ultrassom, raio-x e tomografia), 40.998 de exames laboratoriais, 2.985 cirurgias e 4.741 internações; além do oferecimento de 97.818 refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia e dieta enteral), para pacientes e seus acompanhantes.

Na Maternidade, no mesmo período, foram realizados 776 partos, 137 procedimentos cirúrgicos e 4.812 atendimentos pelo Sistema Único de Saúde.

Rotary doou equipamento à Santa Casa