Revelado no VOCEM, Robson estreia como titular do Santos em derrota para o Corinthians

A partida entre Santos Futebol Clube e Corinthians, na noite deste domingo, dia 25 de abril, teve um ingrediente a mais para os torcedores santistas de Assis.

Na jovem zaga do ‘Peixe’, o zagueiro revelado pelo VOCEM, Robson Reis, de 20 anos de idade, estreou como titular, mas ele teve uma atuação discreta, assim como todo o elenco praiano.

O trabalho do jogador revelado pelo ‘Esquadrão da Fé’ ficou ainda pior após a expulsão do colega de zaga, Wellington Tim, que recebeu o segundo cartão amarelo, no final do primeiro tempo, e foi expulso.

A derrota por 2 a 0, com gols dos defensores Raul e Lucas Piton, colocou fim a uma série de sete anos de invencibilidade do Santos diante do Corinthians, em partidas disputadas na vila Belmiro.

Horas após a partida, criticado pela torcida, o treinador argentino Ariel Holan pediu demissão do comando do Santos, às vésperas do difícil confronto contra o Boca Júnior, válido pela Libertadores da América.

No Campeonato Paulista, o Santos soma 9 pontos e é vice-líder do Grupo D, atrás do Mirassol, que acumula 14.

Já o Corinthians, com a vitória na baixa santista, chegou aos 21 pontos e mantém a liderança isolada do Grupo A, tendo o Botafogo de Ribeirão Preto, na segunda posição, com apenas sete pontos somados.

Robson estreou como titular na zaga do Santos