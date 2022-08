Reunião do Conselho para decidir sobre afastamento dos dirigentes da FEMA será nesta quarta-feira, às 19h30

Um documento assinado por sete dos 16 conselheiros da FEMA, convocou uma reunião extraordinária para discutir o afastamento cautelar do presidente, Arildo José de Almeida, e do diretor executivo da instituição, professor Eduardo Vela Gonçalves.

A convocação, assinada pelos conselheiros Hélio Paiva Mattos, Ricardo Hiroshi, Marcelo Carvalho Melo, Valter de Souza Filho, Nilson Silva, João Pedro Blefari Diniz e Jessé Otávio Barreto, tem o objetivo apenas de convocar a reunião e não significa que eles sejam favoráveis ao pedido de afastamento dos dirigentes.

O encontro está marcado para esta quarta-feira, dia 3 de agosto, a partir das 19h30, no anfiteatro da FEMA.

A reunião foi convocada para que presidência e diretoria executiva possam esclarecer, de forma definitiva, os questionamentos da CPI instalada pela Câmara Municipal, do inquérito policial e do processo criminal, com apresentação de documentos e provas contrárias às denúncias investigadas pelos vereadores, Polícia Civil, Ministério Público e Juízo Criminal.

Logo depois, os conselheiros decidirão pelo pedido de afastamento cautelar dos dirigentes da instituição.

QUEM VOTA – Veja quem são os conselheiros com direito a voto na reunião desta quarta-feira, dia 3 de agosto, no anfiteatro da FEMA. Cada segmento tem direito a um voto do conselheiro titular. Em caso da ausência do titular, o suplente poderá votar.

O Conselho Curador que decidirá pelo afastamento dos dirigentes da FEMA possui representantes de 16 entidades, sendo três membros natos.

NATOS:

Marlene Barchi Dib (Dirigente Regional de Ensino de Assis)

José Aparecido Fernandes (Prefeito Municipal)

Dulce de Andrade Araújo (Secretária Municipal de Ensino)

SEGMENTOS:

Name Sabeh/Joseval Reis Batista (Associação Comercial e Industrial de Assis)

Valter de Souza Filho/José Antônio Bueno (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Assis e Região)

Roberto de Mello/Antônio Fabiano Morelli (Associação Paulista de Medicina)

Marcelo Carvalho Melo/Marcelo Gomes (Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas)

Ricardo Hiroshi/Flávio Herivelto Moretone Eugênio(Comunidade Geral)

João Pedro Blefari Diniz/Jessé Otávio Barreto (Corpo Discente do IMESA)

Edson Fernando Pícolo/David Lúcio Arruda Valverde (Corpo Docente do IMESA)

Nilson Silva/Iza Maria Giannasi (Entidades do Magistério)

Andréa Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi/Adão Vermelho (Unesp – Assis)

Giovana Rodrigues Becheli/Marcos Daniel Dias Palma (Funcionários da FEMA)

Gustavo Gomes da Silva/Paulo José Delchiaro (Ordem dos Advogados do Brasil)

Arildo José de Almeida/Percy Cidin Amêndola Speridião (Prefeitura Municipal Assis )

Hélio Paiva Mattos/Vagner José de Campos (Sindicatos dos Trabalhadores de Assis)

Obs: Os nomes em negrito são os conselheiros titulares, que têm direito a voto.