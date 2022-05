Retomadas aulas de Karatê no barracão da V.O.

Após um período de dois anos de interrupção, por conta dos riscos de contaminação e transmissão da Covid-19, as aulas de Karatê foram retomadas no barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, situado na rua Tibiriçá, na passagem da linha férrea que interliga as vilas Operária e Xavier.

O projeto de iniciação esportiva é uma parceria da agremiação carnavalesca com a Secretaria Municipal de Esportes e as aulas, totalmente gratuitas, são destinadas às crianças com mais de cinco anos de idade. “Só há uma idade mínima para frequentar. Todas as pessoas acima de cinco anos podem se inscrever e participar”, explica a professora Cássia Virgulino, que ministra as aulas.

As atividades, explica Cássia, acontecem nas noites de segunda e quarta-feiras, das 19h30 às 20h30. Para se inscrever e participar, basta a pessoa interessada se dirigir ao barracão da Unidos da Vila Operária nos dias das aulas.

Aulas de Karatê acontecem no barracão da V.O.