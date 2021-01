Retomada cobrança da ‘Zona Azul’

O serviço de estacionamento rotativo na região central de Assis, popularmente conhecido como ‘Zona Azul’, está de volta após nove meses de interrupção na cidade por conta dos riscos de transmissão do novo coronavírus.

O serviço, coordenado pela Fundação Futuro, foi retomado na manhã desta segunda, dia 4 de janeiro, com os adolescentes devidamente protegidos com máscaras faciais e portando álcool em gel para higienização das mãos após o manuseio de caneta e dinheiro.

A entidade interrompeu suas atividades em 20 de março de 2020, com o início do distanciamento social e da quarentena imposta pelos órgãos públicos, como medida de proteção à saúde de seus colaboradores e jovens aprendizes, que prestam serviços à ‘Zona Azul’.

“Como o Governo Federal não tem previsão de adotar novas Medidas Provisórias e a entidade não tem fonte de renda que mantenha os contratos sem esse auxílio Federal, o serviço foi retomado dentro das normas trabalhistas previstos pelo Ministério da Economia e Secretaria Especial do Trabalho, regras sanitárias do Plano São Paulo, além de garantir o atendimento e acolhimento de jovens e suas famílias dentro do Projeto Legião Mirim, que faz a inserção dos atendidos no mundo do trabalho”, explicou a direção da Fundação Futuro, mantido pelo Rotary Club Assis do Vale.

O serviço de estacionamento rotativo ‘Zona Azul’ tem destinação exclusiva da arrecadação para folha de pagamento dos jovens e colaboradores. O pagamento da taxa no valor de R$ 1,00 por hora de estacionamento no centro da cidade é revertido à manutenção dos contratos desses aprendizes, além de garantir que a Fundação Futuro ofereça alimentação, material de trabalho e cursos de qualificação profissional aos jovens atendidos pela entidade.

Cobrança da Zona Azul foi retomada em Assis