Registrado mais um óbito suspeito de COVID no Hospital Regional

Mais uma morte suspeita de COVID-19 foi registrada na UTI do Hospital Regional de Assis.

Um homem de 74 anos de idade, que estava internado num dos leitos do NAR -Núcleo de Atendimento Referenciado- não resistiu aos problemas pulmonares, decorrentes do novo coronavírus, e faleceu na madrugada desta quarta-feira, dia 1º de julho.

As amostras coletadas foram encaminhadas para exames conclusivos.

A família foi informada que não haverá velório e o sepultamento acontecerá de acordo com as regras e protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde, com a presença de poucas pessoas, acompanhando à distância.

Se confirmada a causa da morte, esse homem será a 13ª vítima fatal do vírus na cidade de Assis desde o início da pandemia.

Os servidores do Cemitério Municipal estarão trabalhando devidamente protegidos com os equipamentos de segurança.

Vítima morreu no Hospital Regional de Assis