Regional empresta leitos e móveis para Prefeitura abrir hospital na ADPM

A Prefeitura Municipal de Assis solicitou o empréstimo de leitos, móveis e equipamentos do Hospital Regional de Assis para tentar abrir, nos próximos dias, o Hospital de Campanha no ginásio de esportes da ADPM -Associação Desportiva da Polícia Militar-, localizado na avenida Felix de Castro.

Pelo menos dois vereadores da base aliada do prefeito José Fernandes, Vinícius Símili e Claudecir Martins, todos do PDT, confirmaram essa informação nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, dia 8 de maio.

Martins, o ‘Gordinho da Farmácia’, escreveu: “Procede sim essa informação, pois os recursos estão, sim, na conta (da Prefeitura). Foram comprados os equipamentos e a demora na entrega fez o secretário da saúde, em parceria com o (Hospital) Regional, emprestar alguns equipamentos até que chegue os equipamentos. (Depois) serão devolvidos. O empréstimo foi necessário pelo aumento dos casos em Assis e região”, e concluiu com uma curiosa observação: “Mesmo porque esses equipamentos não estavam sendo utilizados no Regional”.

O vereador Vinícius Símili também confirmou o empréstimo: “Entrei em contato com a Secretaria Municipal da Saúde. Os equipamentos foram adquiridos, mas há um atraso na entrega, devido a grande demanda! A ideia é colocar o hospital de campanha o mais rápido para funcionar”, repetiu.

Pelo que a equipe do Jornal da Segunda apurou devem ser emprestados 17 leitos, 17 poltronas para acompanhantes e equipamentos usados como suporte para aplicação de soro.

Os moveis e equipamentos seriam separados na tarde desta sexta-feira para que a Prefeitura Municipal possa transportá-los no final de semana.

LEGAL E NECESSÁRIO – Uma técnica do Hospital Regional de Assis confirmou o empréstimo dos móveis e equipamentos à Prefeitura Municipal de Assis para serem utilizados no Hospital de Campanha.

Segundo ela, a direção da unidade hospitalar entende como ‘normal e necessário’ o empréstimo, uma vez que o Regional recebeu mobiliários novos e por haver um decreto estadual permitindo a cessão ao município.

Uma outra explicação dada é que, ao receber esses equipamentos por empréstimo, a Prefeitura de Assis poderá usar os recursos no combate à endemias em outras necessidades. “É o momento de todos se ajudarem”, finaliza a mensagem.

Hospital de campanha continua apenas com as divisórias

Imagem: Reprodução