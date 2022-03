Realizada terceira rodada do Campeonato Regional Veteranos de Pedrinhas

Aconteceu na manhã deste domingo de Carnaval, dia 27 de fevereiro, no estádio Pedro Costa Filho, em Pedrinhas Paulista, a terceira rodada do Campeonato Regional de Veteranos.

A competição reúne oito clubes de futebol, que foram divididos em dois grupos.

No Grupo A estão: Clube Atlético Maracaiense (Maracaí), Auto Elétrica Dinâmica Petão (Assis), João Ramalho e Palmital Atlético Clube.

No Grupo B estão: B.N.H. (Assis), CAP Júnior (Pedrinhas), Pedrinhas Esporte Clube e Vila Nova de Assis.

Os oito clubes foram divididos em dois grupos e somente os dois primeiros avançam às semifinais.

Na abertura da terceira rodada, na manhã deste domingo, com início às 8 horas, em jogo bastante disputado, o Palmital Atlético Clube derrotou o Maracaiense pelo placar de 3 a 2.

No segundo confronto, às 10 horas, o clássico pedrinhense terminou empatado em 1 a 1. Com isso, CAP Júnior e Pedrinhas Esporte Clube somaram mais um ponto na classificação.

Segundo o professor Roberto Carlos Amorielli, o ‘Mé’, organizador do evento, “o campeonato está bastante equilibrado e todos os clubes motivados para a disputa do título”. Ele explicou que só podem se inscrever atletas acima de 40 anos de idade, mas o regulamento prevê que cada equipe possa ter um goleiro e mais três atletas com idades entre 35 e 40 anos.

RESULTADOS 1ª RODADA

Dia 13 de fevereiro

Dinâmica Petão 01 X 01 Maracaiense

CAP Junior 02 X 00 BNH Assis

RESULTADOS 2ª RODADA

Dia 20 de fevereiro

Pedrinhas Esporte Clube 01 X 04 Vila Nova de Assis

João Ramalho 03 x 01 Palmital Atlético Clube

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

João Ramalho – 03 pontos

Palmital Atlético Clube – 03 pontos

Auto Elétrica Dinâmica Petão (Assis) – 01 ponto

Clube Atlético Maracaiense (Maracaí) – 01 ponto

GRUPO B

CAP Júnior (Pedrinhas) – 04 pontos

Vila Nova de Assis – 03 pontos

Pedrinhas Esporte Clube – 01 ponto

B.N.H. (Assis) – 00 ponto

A próxima rodada, marcada para o domingo, dia 6 de março, terá os seguintes confrontos:

8h00 – BNH de Assis x Vila Nova de Assis

10h00 – Auto Elétrica Dinâmica Petão de Assis x João Ramalho.

Palmital Atlético Clube (foto) derrotou a Maracaiense