Radialistas promovem Troféu Augusto César

Para comemorarem o ‘Dia do Radialista’, celebrado dia 21 de setembro, os trabalhadores das emissoras de rádio de Assis e de algumas cidades vizinhas estarão realizando uma partida de futebol, onde estará em disputa o Troféu ‘Augusto César’.

A denominação da premiação é uma homenagem ao narrador esportivo Augusto César Pires Galvão, que encontra-se acamado em razão de um grave problema de saúde (ler abaixo).

Apesar das dificuldades, a família pretende levar o homenageado até o local da partida, onde ele deverá permanecer por alguns momentos e receber o carinho dos amigos radialistas. “Imaginamos que esse reencontro com os amigos poderá lhe fazer muito bem, emocionalmente“, avalia a esposa Claudeli.

O evento esportivo está marcado para este domingo, dia 25 de setembro, às 10 horas, na ‘Areninha Zé Corrêa’, ao lado do barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, na rua Tibiriçá, 01, na passagem da linha férrea que interliga a vila Operária à vila Xavier.

Após a partida de futebol, os radialistas estarão participando de uma pequena confraternização.

Toda a arrecadação com a venda de bebidas e espetinhos será revertida à família do homenageado para auxiliar nas despesas com medicação do narrador esportivo.

DOENÇA – Augusto César permaneceu meses internado na Santa Casa de Misericórdia de Assis, após ter sido diagnosticado com uma grave bactéria em seu organismo.

Quando ainda estava no hospital, o radialista sofreu um AVC -Acidente Vascular Cerebral- e perdeu todos os movimentos do corpo e a fala, mas continua consciente e reconhecendo as pessoas que o visitam.

Atualmente, Augusto César está recebendo o atendimento domiciliar da Secretaria Municipal da Saúde e de uma equipe de fisioterapeutas da FEMA, que tem acompanhado o paciente.