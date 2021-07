Radialista Augusto César é extubado, mas continua na UTI

O radialista Augusto César Pires Galvão foi extubado nesta segunda-feira, dia 5 de julho, mas continua na UTI, sendo que os médicos devem começar a reduzir a sedação nas próximas horas para ver como ele reage, antes de ser transferido para o quarto de uma ala clínica.

Augusto César está internado na Santa Casa de Misericórdia de Assis, após ter sido diagnosticada uma grave bactéria em seu organismo.

Segundo sua esposa, Claudeli, em mensagem de áudio repassada a grupos de amigos na noite desta segunda-feira, Augusto “encontra-se ainda bastante sonolento pelo acúmulo de medicação, mas hoje esboçou uma pequena reação após ser extubado. Sua saturação está excelente e os órgãos estão funcionando bem”, informou.

Ela contou que o marido precisou passar por vários procedimentos cirúrgicos no local onde a bactéria se alojou e, por isso, os médicos teriam decidido pelo processo de intubação.

Segundo Claudeli, os médicos explicaram que é preciso aguardar as próximas horas para ver como Augusto reagirá à diminuição da sedação. “Nossa esperança é que ele deixe a UTI e possa concluir sua recuperação e receber alta o mais breve possível. Peço aos amigos que mantenham as orações e que Deus restabeleça a saúde do nosso Augusto César”, apelou a esposa.

Radialista Augusto Cesar e a esposa Claudeli