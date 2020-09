Quinteiro e Fernandes disputam o PSDB e apresentam vices

Começou a disputa eleitoral em Assis.

No entanto, a primeira disputa entre dois dos pré-candidatos a prefeito de Assis, José Aparecido Fernandes, do PDT, e Fernando Quinteiro, do PSD, antes mesmo do voto dos cerca de 70 mil eleitores, é pelo apoio do PSDB.

Nesta quinta-feira, dia 3, ambos dão como certa a coligação com os tucanos e apresentam até o nome de quem ocupará o cargo de vice. A “Professora Rose” foi anunciada pelo PSDB de Assis como vice de Quinteiro, enquanto o empresário Aref Sabeh, irmão do presidente da Associação Comercial, Name Sabeh, surge como vice de Aparecido Fernandes.

O presidente do Diretório Municipal do PSDB, professor Márcio Correia, garante que a legenda estará com Fernando Quinteiro, mas não esconde o receio de que possa haver “influência externa”, que preferiu não revelar de quem.

Segundo ele, “se nada diferente ocorrer até às 9 horas da manhã deste sábado, dia 5 de setembro, o PSDB estará na coligação liderada pelo delegado Fernando Quinteiro, tendo a ‘Professora Rose’, como candidata a vice-prefeita”, afirmou.

Roseleni Marques Fonseca é professora aposentada da rede municipal e foi candidata a vereadora em 2016, tendo ficado na primeira suplência do próprio PSDB.

“Até agora, a professora Rose é a nossa candidata a vice-prefeita”, garantiu Correia, por volta das 15 horas desta quinta-feira, dia 3, ao JSOL – Jornal da Segunda On Line.

O dirigente partidário informou que, além de PSD e PSDB, a convenção coletiva, marcada para este sábado, num escritório de advocacia localizado na rua Brasil, na vila Xavier, reunirá outras quatro legendas: PL, MDB, PSL e PODEMOS.

Segundo Correia, o deputado estadual Mauro Bragato, de Presidente Prudente, já confirmou presença, assim como o ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana, que atualmente ocupa importante cargo no Palácio dos Bandeirantes.

PDT – Apesar de a Direção Municipal do PSDB já ter convocado seus membros para aprovar a coligação na convenção deste sábado, junto com o PSD de Fernando Quinteiro, nas próximas horas pode haver mudança radical no cenário político.

Nesta quarta-feira, dia 2, começaram a surgir, publicamente, fortes comentários de um acordo costurado nos bastidores, tendo a ‘benção’ de lideranças estaduais do PSDB, para os tucanos apoiarem a reeleição de Aparecido Fernandes, do PDT. As tratativas estariam tão adiantadas que um vereador da base aliada do prefeito -sob condição do anonimato-, garantiu: “Está tudo certo e o empresário Aref Sabeh, filiado ao PSDB, será indicado vice-prefeito na convenção marcada para o dia 12 de setembro”, revelou.

O maior obstáculo para formalizar e anunciar a união, segundo o mesmo informante, é a resistência do ex-prefeito Ricardo Pinheiro. “Isso é problema deles. Em nosso grupo, o nome de Aref Sabeh já foi discutido e aprovado”, disse.

Os defensores da união PDT-PSDB sabem que o primeiro passo para concretizar a aliança será evitar a participação dos tucanos na convenção deste sábado, que indicará Quinteiro como candidato a prefeito de Assis.

Se, por alguma razão, o PSDB não estiver no encontro de sábado, o PDT ganha fôlego e terá dado um grande -talvez o maior- passo para sacramentar um matrimônio eleitoral que, até dias atrás, era considerado “quase impossível”.

Claro que, assim como em vários casamentos desfeitos na véspera, alguém ficará com o rótulo de ‘traidor’ nessa história, caso ela prospere.

Aos eleitores, por enquanto, o melhor é aguardar a realização das convenções e, mais ainda, o registro das respectivas atas, porque, até lá, sempre há possibilidade de alteração no que foi discutido.

Fernando Quinteiro e Professora Rose