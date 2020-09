Quinteiro confirma Valério da Farmácia como vice

Como havia antecipado o JSOL –Jornal da Segunda On Line-, o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo delegado Fernando Quinteiro, do PSD, será o comerciante João Valério Lopes, o ‘Valério da Farmácia’, que tem estabelecimento no ramo farmacêutico na avenida Davi Passarinho, no centro do Complexo Prudenciana.

A indicação de Valério ganhou força após o impasse criado no PSDB.

Até então, os tucanos indicariam a Professora Rose’ como vice, mas uma interferência externa atrapalhou os planos da Executiva Municipal.

A interferência externa foi encarada como uma ‘rasteira’ do grupo liderado pelo prefeito José Fernandes, do PDT, que teria costurado o apoio do PSDB, numa negociação com o Diretório Estadual.

Apesar de ter recebido um pedido da Direção Estadual, que, segundo alguns tucanos, mais parece “uma intimação”, para adiar sua convenção convocada para a tarde deste sábado, o Diretório Municipal decidiu insistir na reunião e deve declarar apoio à Quinteiro, mesmo com o risco de uma eventual intervenção do Diretório Estadual.

A convenção municipal do PSDB está marcada para tarde deste sábado e o discurso mais aguardado é o do ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana.

