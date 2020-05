Quatro sepultamentos na região de Assis nesta segunda-feira, 25 de maio

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 25 de maio, na região de Assis.

Na cidade de Assis, não há sepultamento agendado.

Em Echaporã, às 10h30, será sepultada a senhora Tereza Pereira dos Santos, de 76 anos de idade, que está sendo velada no Velório Municipal.

Também em Echaporã, às 11 horas, acontecerá o sepultamento da senhora Maria Rosa Pacheco, de 84 anos de idade, que morreu na cidade de Marília. O corpo está no Velório Municipal.

Em Maracaí, às 10 horas, será sepultada a senhora Eva Martins, de 68 anos, que morava na rua Valdemar Minalli. O corpo está no Velório Municipal.

Na cidade de Pedrinhas Paulista, no final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Silvestre Franzoso, de 89 anos, pai da diretora do CIVAP e ex-prefeita de Pedrinhas, Ida Franzoso. O corpo está Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!