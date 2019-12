Quatro sepultamentos em Assis no último dia de 2019

Há quatro sepultamentos programados nesta terça-feira, dia 31 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado Airton Antônio Rodrigues, de 49 anos, que morava na rua Marco Antônio Ribeiro, no Jardim Eldorado. O corpo está no Velório Municipal da Prudenciana.

Logo depois, às 10h30, acontecerá o sepultamento do comerciante Paulo Roberto Cardoso, de 69 anos de idade. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis.

No mesmo horário, 10h30, será sepultada a senhora Sara Moura, de 92, que era abrigada no Asilo São Vicente de Paulo. O velório acontece na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

No final da tarde, às 16h30, acontecerá o sepultamento do religioso Luís Paulo Sanches, de 70 anos, morador da rua Benjamin Constant. O corpo está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus, localizada na rua J. V. da Cunha e Silva, saída para Cândido Mota.

Em Maracaí, às 15 horas, será sepultada a senhora Tereza A. da Cruz, de 79 anos, que morava na rua Joaquim G. Oliveira. O corpo está no Velório Municipal daquela cidade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!