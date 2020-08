Quatro sepultamentos em Assis neste sábado, dia 15 de agosto

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 15 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Pedro Jorge da Silva, de 55 anos, que morava na rua Ângelo Bertoncine, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10 horas. O sepultamento está marcado para às 10h30.

A ex-secretária municipal da Saúde de Assis, nas gestões dos ex-prefeitos Carlos Nóbile e Ricardo Pinheiro, Denise Carvalho Fernandes, de 62 anos, moradora da rua José de Alencar, na vila Xavier, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento acontecerá às 11 horas.

O senhor Carlos Raposo Silva, de 85 anos, morador da rua Regente Feijó, no centro, está sendo velado na Catedral, de onde sairá o féretro às 14 horas. O sepultamento marcado para às 14h30.

Também no período da tarde, às 14 horas, haverá a cerimônia de sepultamento das cinzas do senhor Horácio Tuvunduva.

Na cidade de Pedrinhas Paulista, no final da manhã, às 11 horas, acontecerá o sepultamento do senhor Enni Franzoso, de 77 anos, que morava na rua Paraguaçu Paulista. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!