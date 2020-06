Quatro sepultamentos em Assis neste domingo, dia 7 de junho

Há quatro sepultamentos programados para este domingo, dia 7 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado o jovem Lucas Eduardo Mathey dos Santos, de 19 anos de idade, que morreu após acidente de trânsito ocorrido na noite de sexta-feira, dia 5, no Jardim Três Américas. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar se ele foi vítima de acidente ou homicídio. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Neir Lopes, de 79 anos de idade, que era abrigada no Lar dos Velhos, na avenida Getúlio Vargas. O velório ocorre na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas.

Logo depois, às 14h30, haverá o sepultamento do senhor Benício Pereira de Oliveira, de 103 anos, que morava na rua Amador Bueno, na vila Rodrigues, e morreu na Santa Casa de Misericórdia de Assis. O corpo está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente.

Não foi definido o horário do sepultamento da senhora Canuta Pereira de Lacerda, que era abrigada no Asilo São Vicente de Paulo.

A senhora Antônia Silva Araújo Neves, de 80 anos, que morava na rua Osvaldo Aranha, na vila Glória, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, mas, às 12 horas, o corpo será levado para a cidade de Quatá, onde será sepultado.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!