Quatro sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 1º de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor José Maria de Oliveira, de 76 anos, conhecido como ‘Zezé’, proprietário da Auto Elétrica Assisense, na avenida Armando Sales de Oliveira, na vila Xavier, que morreu na Santa Casa de Misericórdia de Assis, será sepultado no início da manhã.

No final da manhã, às 11 horas, acontecerá o sepultamento do senhor Arlindo Fulgêncio de Lima, de 73 anos, morador da rua Osvaldo Cruz. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

A senhora Lídia Nunes, de 88 anos, que morava na rua Sebastião da Silva Leite, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento está marcado para às 14 horas.

A senhora Judith de Almeida Ferreira, de 89 anos, que morava na rua Senhor do Bonfim, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!