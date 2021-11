Quatro sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 30 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Valdênio José do Nascimento, de 69 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

A senhora Abda Rezende da Silva Alves, de 77 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas. O sepultamento ocorrerá às 10h30.

A senhora Maria Antônia Leme, de 93 anos, está sendo velada no próprio cemitério e será sepultada às 14 horas.

No período da tarde, às 15h30, será sepultada a senhora Helena Maria de Almeida, de 63 anos, que morreu em Marília e será velada no Centro Funerário Pax, na rua Smih Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 15 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!