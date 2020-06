Quatro sepultamentos em Assis nesta terça-feira, 16 de junho

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 16 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado Osmar Rodrigues da Cruz, conhecido pelo apelido de ‘Tijolo’, de 54 anos de idade, que morava no Parque Universitário. Ele morreu após dar entrada na UPA, ser removido para o Hospital de Campanha e transferido ao NAR -Núcleo de Atendimento Referenciado- do Hospital Regional de Assis. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

No início da tarde, às 13h30, sairá o féretro da senhora Maria Aparecida Marques, de 63 anos, que está sendo velada na Catedral de Assis. Ela morava na rua Apucarana, no Jardim Paraná e o sepultamento está marcado para às 14 horas.

O Sargento aposentado da Polícia Militar, Roberto José Gomes, de 55 anos, morador do Conjunto Habitacional Inocoop, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14 horas em direção ao Cemitério Municipal da Saudade.

Logo em seguida, às 15 horas, sairá o féretro do senhor Altamir de Souza Cardoso, de 79 anos, tradicional morador da cidade de Cruzália, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, 851, em Assis. O sepultamento ocorrerá às 15h30, no Cemitério da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!