Quatro sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 29 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Maria Madalena da Silva, de 59 anos de idade, será sepultada às 10 horas. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

Paulo Batista, de 57 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento acontecerá às 11 horas.

A senhora Lúcia Célia Sussel Martins, de 74 anos, que morreu no Hospital e Maternidade de Assis, será sepultada no período da manhã.

O senhor Valério Antônio Bernardes, de 62 anos, morador da rua José Ângelo Soares, no Conjunto Habitacional Assis IV, que morreu na Santa Casa de Assis, será sepultado no período da manhã.

Gileard Paschoal, de 38 anos, que morreu no Hospital Regional de Assis, será sepultado na cidade de Bandeirantes, no norte do Paraná.

A senhora Antônia Maria Costa, de 73 anos, que morreu na Santa Casa de Assis, será sepultada na cidade de Promissão.

