Quatro sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 4 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado Luís Fernando Câmara, de 39 anos. Haverá uma breve despedida da família, momentos antes do sepultamento, no saguão do próprio cemitério,

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento de Paulo de Tarso Martins, de 56 anos, morador da rua Cândido Mota, que está sendo velado no próprio cemitério.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada Maria Esperança Bueno, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

O senhor José Carlos Nunes, de 62 anos, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

O senhor Youssef Romano Dib, de 72 anos, antigo proprietário do Restaurante Cedro do Líbano, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente até às 15 horas, quando o corpo será levado para Paraguaçu Paulista, onde ocorrerá o sepultamento no final da tarde.

A senhora Soely Ramos Cipriano, de 74 anos, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo será transladado para Palmital, onde acontecerá o sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!