Quatro sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 21 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Laudelina da Glória Diniz, de 96 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

A senhora Dirce R. Gava Nóbile, de 88 anos, tradicional moradora da vila Xavier e mãe do ex-prefeito Carlos Ângelo Nóbile, será sepultada no final da tarde, às 16h30. O corpo está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 16 horas.

A senhora Olímpia Francisco Vasconcelos, de 64 anos, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, mas, até o início da manhã, não havia sido definido o horário do sepultamento.

O corpo da senhora Osvalda Presutti Gomes, que morreu em São Paulo, estará sendo transladado para Assis e a família ainda não definiu o local do velório e o horário do sepultamento.

Em Cândido Mota, às 10 horas, será sepultado o senhor Ivan José da Silva, de 75 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, acontecerá o sepultamento de Gilson José Alves Botelho, de 50 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!