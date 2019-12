Quatro sepultamentos em Assis nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 19 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, será sepultada a senhora Josefa Ivone Tonão Alves, de 82 anos de idade, que morava na rua Vinícius de Moraes, no Parque das Acácias. O velório acontece no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Logo depois, às 10 horas, haverá o sepultamento do senhor Mário Rosa Dalgezo, de 70 anos, morador da avenida São Cristovão, na vila Progresso. O corpo está sendo velado na Catedral de Assis.

A senhora Estelina Correia Adolfo, de 70 anos, que morava na rua Teixeira de Camargo, na vila Operária, está sendo velada no Complexo Prudenciana. O horário do sepultamento ainda não foi definido.

A senhora Maria Neide Ferraro, de 62 anos, moradora da Luís de Souza Cardoso, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, 851. O horário do sepultamento ainda não definido.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!