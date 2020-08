Quatro sepultamentos em Assis nesta quinta-feira, 6 de agosto

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 6 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultada Raquel Heloísa de Aguiar, de 44 anos, que morava na rua Vereador Hamilton Meireles de Almeida, no bairro ‘Pacaembu’. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

A senhora Nadir Fátima da Silva, de 66 anos, moradora da rua Paulo Sérgio dos Santos, velada no Centro Funerário Pax, também será sepultada no início da manhã.

A senhora Vera Lúcia da Silva, de 58 anos, moradora da rua Cardoso de Melo, na vila Glória, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente. O sepultamento está marcado para o início da tarde, às 14 horas.

O senhor Nicodemos Antônio Pereira, de 73 anos, que morava na avenida Mário de Vitto, no Parque Universitário, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento está marcado para às 15 horas.

Em Platina, acontecerá o sepultamento do senhor Aldevino Alves de Campos, de 74 anos, morador da rua Araci Dias Paião. O corpo está no Velório Municipal.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, será sepultado o senhor José Florêncio, de 87 anos, que morava na rua Princesa Isabel. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!