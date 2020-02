Quatro sepultamentos em Assis nesta quinta-feira, 27 de fevereiro

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 9h30, será sepultada a senhora Maria Francisca Muniz Pereira, de 79 anos de idade, que morava na rua Senhor do Bonfim, na vila Ribeiro. O corpo está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Às 15h30, haverá o sepultamento de Rafael da Silva Pereira, de 36 anos de idade, morador de um apartamento nos prédios da CDHU, no Parque das Acácias. O velório ocorre no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis.

Logo depois, às 16 horas, será sepultada Cleuza de Lourdes Manzini, de 55 anos, que morava na rua Monte Mor, na vila Progresso. O corpo está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente.

No mesmo horário, 16 horas, haverá o sepultamento de Almir Vitorino Dias, de 56 anos, que morava na rua Atanásio Medeiros, 1.092, local onde está acontecendo o velório.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!